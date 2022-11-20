Маск назвал впечатляющей атаку ботов на опрос о возвращении аккаунта Трампа в Twitter

Предприниматель и владелец Twitter Илон Маск сообщил, что опрос о возвращении аккаунта экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети поможет доработать систему голосования, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Армии ботов и троллей могут скоро выдохнуться», - написал Маск в Twitter.

Он отметил, что опрос помог извлечь несколько интересных уроков, которые пригодятся в работе. Маск также подчеркнул, что атака ботов производит впечатление.

За 20 часов опрос набрал более 13 млн голосов. Пока вариант с возвращением аккаунта лидирует: 52% против 48%.

Аккаунт Трампа заблокировали соцсети после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники взяли штурмом Капитолий в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена.