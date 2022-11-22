Маск заявил об отсутствии планов по сокращению штата в Twitter

Новый владелец компании Twitter Илон Маск в понедельник на собрании с сотрудниками в штаб-квартире фирмы в Сан-Франциско заявил, что больше не планирует сокращать штат. Об этом сообщил портал Business Insider со ссылкой на два источника, присутствовавших на встрече с предпринимателем, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно сведениям портала, Маск заявил, что больше увольнений "не планируется". Собеседник портала, знакомый с деятельностью компании, сообщил, что до того как Маск стал владельцем Twitter, число штатных сотрудников составляло около 7,5 тыс. человек. После увольнений и сокращений число сотрудников уменьшилось до 2,3 тыс.