В Ватикане подозревают кардинала Анджело Беччу в участии в преступном сговоре

Кардинал Анджело Беччу и другие лица находятся под следствием по обвинению в участии в преступном сговоре.

Как сообщает в четверг агентство ANSA, он стал фигурантом расследования, которое было начато в Ватикане параллельно с судебным процессом по делу о нарушениях и злоупотреблениях при приобретении недвижимости в Лондоне в 2014 году за £124 млн (около $150 млн по курсу на сегодняшний день), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о громком деле о приобретении Ватиканом по заведомо высокой цене здания в центре Лондона в качестве инвестиции за счет пожертвований. В ходе процесса аудиторы, выступающие свидетелями по делу, сообщили, что потери от инвестиции в покупку недвижимости в Лондоне составили £89 млн (почти $106 млн по курсу на сегодняшний день).