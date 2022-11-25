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Маск объявил об "амнистии" для заблокированных аккаунтов в Twitter

В мире Материалы 25 ноября 2022 03:43 (UTC +04:00)
Маск объявил об "амнистии" для заблокированных аккаунтов в Twitter

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Новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что объявляет "амнистию" для всех заблокированных учетных записей в соцсети, передает Associated Press, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Агентство отмечает, что это было сделано после публикации в твиттере Маска опроса о том, следует ли "амнистировать" заблокированных пользователей, которые "не нарушали закон и не занимались вопиющим спамом". 72% из более чем 3 млн проголосовавших высказались за "амнистию".

"Народ высказался. Амнистия начнется на следующей неделе", - написал Маск в твиттере.

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