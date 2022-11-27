Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

В нескольких городах Китая прошли акции протеста против антиковидных мер

В мире Материалы 27 ноября 2022 16:37 (UTC +04:00)
В нескольких городах Китая прошли акции протеста против антиковидных мер

Читайте Trend в

Акции протеста, связанные с недовольством населения антиковидными ограничениями, прошли в ряде городов Китая. Об этом сообщила в воскресенье газета South China Morning Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Одной из причин массовых выступлений стал пожар в жилом доме в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, произошедший в четверг вечером. Жильцы этого здания были помещены на карантин из-за вспышки COVID-19. В результате пожара погибли десять человек и еще девять получили ранения. В социальных сетях распространяется неподтвержденная информация, что такое число жертв обусловлено тем, что из-за введенного локдауна люди не смогли быстро покинуть свои квартиры, а пожарная техника долго добиралась до места ЧП из-за заблокированных дорог.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости