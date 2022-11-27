В нескольких городах Китая прошли акции протеста против антиковидных мер

Акции протеста, связанные с недовольством населения антиковидными ограничениями, прошли в ряде городов Китая. Об этом сообщила в воскресенье газета South China Morning Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Одной из причин массовых выступлений стал пожар в жилом доме в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, произошедший в четверг вечером. Жильцы этого здания были помещены на карантин из-за вспышки COVID-19. В результате пожара погибли десять человек и еще девять получили ранения. В социальных сетях распространяется неподтвержденная информация, что такое число жертв обусловлено тем, что из-за введенного локдауна люди не смогли быстро покинуть свои квартиры, а пожарная техника долго добиралась до места ЧП из-за заблокированных дорог.