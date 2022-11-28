В Бухаресте начнется марафон встреч по случаю заседания глав МИД стран НАТО

Трехдневный марафон дипломатических мероприятий высокого уровня, организованных по случаю заседания министров иностранных дел 30 стран-участниц НАТО, начинается в понедельник в Бухаресте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, в этот день пройдет Встреча мюнхенских лидеров - суженный формат Мюнхенской конференции по безопасности. Согласно МИД Румынии, она станет "дискуссионной платформой для ориентации обсуждений на встрече глав МИД стран НАТО". Встреча объединит более 75 высокопоставленных представителей из более 25 государств - действующих и бывших официальных лиц, известных экспертов и общественных деятелей. Бухарестская встреча проводится в преддверии мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2023 года. Такие встречи организуются с 2009 года один-два раза в год, последняя прошла в Вашингтоне в мае 2022 года.

В понедельник в Бухарест для участия во встрече глав МИД стран НАТО прибудут генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен. В этот же день Столтенберг встретится с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, а утром во вторник выступит на открытии "Бухарестского форума", организованного Институтом Аспена и Германским фондом Маршалла США. Посольство США в Бухаресте сообщило, что Блинкен встретится с президентом Румынии, с главой МИД Богданом Ауреску и со Столтенбергом, однако не уточнило дат этих встреч.

Центральное событие бухарестского дипломатического марафона - заседание министров иностранных дел стран НАТО - пройдет 29-30 ноября. На встречу приглашены Босния, Грузия, Молдавия, Украина, Финляндия и Швеция.