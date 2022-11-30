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Норвегия закупит у Польши переносные ЗРК на сумму около $35 млн

В мире Материалы 30 ноября 2022 04:11 (UTC +04:00)
Норвегия закупит у Польши переносные ЗРК на сумму около $35 млн

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Министерство обороны Норвегии заключило контракт с польской компанией Mesko на поставку переносных зенитных ракетных комплексов Piorun на сумму 350 млн норвежских крон (около $35 млн). Об этом сообщается в распространенном во вторник заявлении ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы впервые заключили такой крупный контракт с польской оборонной промышленностью", - заявил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам. "Это свидетельствует о положительном развитии оборонного сотрудничества между двумя странами", - добавил он.

Минобороны уточняет, что поставки комплексов начнутся в 2023 году. Норвегия впервые получит переносные средства ПВО подобного типа.

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