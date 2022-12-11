Три человека погибли при взрыве в доме на острове Джерси

Число погибших в результате взрыва в многоквартирном доме в городе Сент-Хелиер на острове Джерси увеличилось до трех. Порядка 12 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции начальник полиции острова Робин Смит, трансляция велась на странице правительства Джерси в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам шефа полиции, здание "полностью разрушено" в результате взрыва в ночь на субботу. Следователи, которые находятся на месте происшествия, рассматривают "несколько рабочих версий произошедшего".

Как рассказал начальник пожарной службы Джерси Пол Браун, основная задача на этом этапе - найти уцелевших жителей под завалами.