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Санду заявила, что Молдавия не планирует разрывать отношения с СНГ

В мире Материалы 11 декабря 2022 18:56 (UTC +04:00)
Санду заявила, что Молдавия не планирует разрывать отношения с СНГ

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Власти Молдавии не планируют разрывать отношения с СНГ, поскольку речь идет о сотнях соглашений, в том числе и двусторонних. Об этом заявила в воскресенье президент Молдавии Майя Санду, выступая на конференции по Украине в румынском городе Клуж-Напока, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Речь идет не об одном соглашении, а о сотнях соглашений, многие из которых касаются отношений с другими государствами, такими как Казахстан, Киргизия. Это соглашения в сфере экономики. После анализа будет видно, из каких договоров мы выходим, а какие актуальны для наших двусторонних экономических отношений с другими странами. Мы должны быть прагматичными и подходить к этому логически", - цитирует Санду молдавское издание Аgora.

Ранее Санду неоднократно заявляла, что власти заинтересованы продолжать сотрудничество в рамках СНГ и после того, как страна получила статус кандидата на вступление в ЕС. Вместе с тем глава Молдавии пока не принимала участия в заседаниях в рамках СНГ.

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