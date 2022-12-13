В Стамбуле сообщили об остановке движения судов с Украины из-за непогоды

Неблагоприятные погодные условия и перебои с электричеством привели к тому, что ни одно судно с продовольствием не смогло выйти из портов Украины в понедельник. Об этом говорится в распространенном сообщении Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"СКЦ сообщает, что из-за неблагоприятных погодных условий и перебоев с электричеством ни одно судно не вышло из портов Украины сегодня", - говорится в информации.

На Украину, в порт Южный, проследовало одно судно.

В территориальных водах Турции в очереди на инспекцию ожидает 81 судно. Из них 20 следуют с Украины с грузом продовольствия, 61 судно ожидает разрешения отправиться на Украину.

Всего за время работы СКЦ из Украины экспортировано 13 679 363 тонны продовольствия, выполнено 1 084 рейсов.