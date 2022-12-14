Сборная Аргентины стала первым финалистом чемпионата мира по футболу в Катаре

Сборная Аргентины со счетом 3:0 победила команду Хорватии в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Встреча прошла во вторник на Национальном стадионе в Лусаиле.

Забитыми мячами в составе аргентинской сборной отметились Лионель Месси (34-я минута, с пенальти) и Хулиан Альварес (39, 69).

Сборные Аргентины и Хорватии встречались на турнире 2018 года в России, в матче группового этапа в Нижнем Новгороде победу одержали хорваты (3:0).

Капитан аргентинской сборной Лионель Месси провел 25-й матч на чемпионатах мира и повторил рекорд немца Лотара Маттеуса по количеству сыгранных встреч на мировых первенствах. Нынешний чемпионат мира является для Месси пятым в карьере (2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Маттеус выступал на мировых первенствах в 1982, 1986, 1990, 1994 и 1998 годах.