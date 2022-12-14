АБР понизил прогноз роста ВВП в развивающихся странах Азии в 2023 году

Азиатский банк развития (АБР) на фоне ухудшения глобальных перспектив понизил свой прогноз экономического роста для развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году с 4,9% до 4,6%. Об этом говорится в распространенном в среду докладе этой финансовой организации, штаб-квартира которой находится в Маниле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Экономика региона вырастет на 4,2% в этом году и на 4,6% в следующем году", - отмечается в публикации. В сентябре АБР прогнозировал, что рост этих показателей составит соответственно 4,3% и 4,9%.

Замедление процесса восстановления в Азии после пандемии COVID-19 авторы доклада увязали с такими факторами, как ужесточение денежно-кредитной политики центральными банками во всем мире и в регионе, затянувшейся ситуацией на Украине и повторяющимися коронавирусными локдаунами в КНР.

"Азиатско-Тихоокеанский регион продолжит восстанавливаться, но ухудшение глобальных условий означает, что по мере того, как мы приближаемся к Новому году, регион несколько теряет импульс", - отметил главный экономист АБР Альберт Парк.

Прогнозируется, что в этом году экономика КНР вырастет на 3% по сравнению с предыдущим прогнозом в 3,3%. Прогноз для Китая на следующий год снижен до 4,3% с 4,5% "в связи с глобальным замедлением роста".

Прогноз роста для Юго-Восточной Азии в этом году был повышен до 5,5% с 5,1% "на фоне активного восстановления потребления и туризма в Малайзии, Филиппинах, Таиланде и Вьетнаме". Однако прогнозы на следующий год были снижены с 5% до 4,7% "из-за ослабления мирового спроса", отмечается в докладе.