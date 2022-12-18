Президент Банка Франции заявил, что инфляция в стране достигла 7,1%

Инфляция во Франции сейчас составляет 7,1%, что меньше среднего показателя еврозоны, составляющего 10%. Об этом заявил президент Банка Франции (центрального банка) Франсуа Вилеруа де Гало в интервью парижскому еженедельнику Le Journal du Dimanche, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Инфляция во Франции в настоящий момент составляет 7,1% против 10% в среднем в еврозоне - сказал Вилеруа де Гало. - Это разница объясняется действующим [во Франции] ограничением на рост тарифов, которое, в частности, направлено на поддержку домохозяйств".

По его словам, инфляцию в стране разгоняет, прежде всего, рост цен на электроэнергию и продукты питания. "Пик придется на первую половину 2023 года, а после этого инфляция будет постепенно снижаться, чтобы достичь уровня около 2% концу 2024 года", - отметил президент Банка Франции, уточнив, что этот прогноз реализуется, "если не будет нового энергетического шока"