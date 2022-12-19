В Японии из-за сильного снегопада более 16 тыс. домов остались без света

По меньшей мере 16 тыс. домов остались без электричества в нескольких регионах Японии вдоль побережья Японского моря и на северо-востоке главного острова Хонсю из-за сильных снегопадов. Об этом сообщила в понедельник энергетическая компания Tohoku Electric Power, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Больше всего проблем испытывает префектура Ниигата, где от света отключены 11 тыс. домохозяйств. В настоящее время ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

Сильный снегопад обрушился на северо-восточные регионы Японии в воскресенье. В некоторых префектурах, к примеру в Аомори, Ниигате, Фукусиме и Ямагате, высота снежного покрова составила от одного до двух метров, что является рекордно высоким показателем для этого времени года.

В регионе затруднено движение автомобильного транспорта по скоростным шоссе. Также отменены некоторые поезда.