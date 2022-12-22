Китай с 2023 года будет регулярно проводить авиационные выставки AERO Asia

Международный авиасалон Airshow China в городе Чжухай на юге КНР с 2023 года будет регулярно организовывать выставки AERO Asia. Об этом сообщила в четверг газета China Daily, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, первый авиасалон AERO Asia состоится 23-26 ноября следующего года. Затем это масштабное мероприятие будет проводиться по нечетным годам.

Соорганизатором выставки выступает германский партнер китайской стороны - AERO Friedrichshafen. Как считает председатель компании-организатора Airshow China Сунь Цзефэн, новый авиасалон "позволит представить в одном месте ведущие компании в сфере авиации".

Предполагается, что AERO Asia создаст новые возможности и стимулы для развития глобальной авиационной отрасли.