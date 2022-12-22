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Главы МИД G7 22 декабря проведут онлайн-совещание

В мире Материалы 22 декабря 2022 08:38 (UTC +04:00)
Главы МИД G7 22 декабря проведут онлайн-совещание

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Министры иностранных дел Группы семи (G7) в четверг проведут онлайн-переговоры, в ходе которых обсудят вопросы сотрудничества по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил МИД Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"22 декабря министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси примет участие во встрече министров иностранных дел стран G7, которая будет проходить в онлайн-формате. Министры обменяются мнениями о ситуации в Украине, подтвердят свое сотрудничество в рамках G7", - отмечается в сообщении ведомства.

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