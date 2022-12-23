Сотрудники ByteDance незаконно получили данные пользователей TikTok

Сотрудники компании ByteDance, владеющей соцсетью TikTok, незаконно получили пользовательские данные американцев, включая двух журналистов. Об этом в четверг сообщила газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям издания, ранее произошла утечка информации из ByteDance, сотрудники которой считали, что с этим связаны журналисты. Во время проведения расследования сотрудники компании незаконно получили доступ к данным пользователей соцсети, чтобы проверить их причастность к утечке. Четыре человека, которые незаконно получили информацию, больше не работают в ByteDance, уточняет газета.

"Я был глубоко разочарован, когда меня уведомили об этой ситуации", - приводит издание слова главы ByteDance Лианга Рубо. "Общественное доверие, на создание которого мы потратили огромные усилия, будет сильно подорвано неправомерным поведением нескольких человек", - добавил он.