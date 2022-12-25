Кабмин РФ выделил 800 млн рублей на гумпомощь Кубе

Правительство РФ выделило МЧС более 800 млн рублей на закупку и поставку на Кубу до 25 тыс. тонн пшеницы в виде гуманитарной помощи. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно документу, на закупку в 2022 году до 25 тыс. тонн пшеницы из федерального бюджета выделяется почти 469 млн рублей, еще более 298,5 млн выделено на доставку этого гуманитарного груза морским транспортом на Кубу в этом году и почти 33,2 млн рублей - в 2023 году.

МЧС поручено осуществить закупку, доставку и передачу кубинской стороне гуманитарной помощи, МИД России - оказывать содействие в этом вопросе.

Еще одним документом правительство распорядилось внести в 2023 году добровольный взнос РФ в размере до 250 млн рублей в Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ.