На севере Японии 19 тыс. домов остались без электричества из-за снегопада

По меньшей мере 19 тыс. домов лишились доступа к электричеству в префектуре Хоккайдо на севере Японии из-за последствий мощного снегопада, охватившего обширные районы страны. Об этом в воскресенье сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Кроме того, восстановительные работы продолжаются в префектуре Ниигата в центральной части Японии, где без доступа к электричеству остаются порядка 4,8 тыс. домов.

Ранее из-за последствий снегопада погибли по меньшей мере 10 человек, еще 48 получили травмы. Большинство погибших и пострадавших - пожилые люди, которые занимались уборкой снега.

Сильные снегопады шли на побережье Японского моря с конца прошлой недели. В некоторых префектурах, к примеру в Аомори, Ниигате, Фукусиме и Ямагате, высота снежного покрова составила от одного до двух метров, что является рекордно высоким показателем для этого времени года.