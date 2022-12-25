В провинции Чжэцзян в Китае выявляют за сутки более миллиона случаев COVID-19

Медицинские службы в провинции Чжэцзян, население которой составляет примерно 64,5 млн человек, регистрируют за сутки свыше 1 млн новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает в воскресенье South China Morning Post (SCMP), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Согласно прогнозам, данный показатель в этой провинции на востоке КНР может достигнуть пика в 2 млн заражений к 1 января прежде, чем начать спад перед Лунным Новым годом, который на этот раз приходится на 22 января 2023 года.

В столице провинции Ханчжоу набирают добровольцев, чтобы помочь городскому центру экстренной медицинской помощи справиться с возросшим количество обращений граждан. Власти активизируют закупки жаропонижающих средств и распределяют более 10 млн единиц прочих медикаментов.