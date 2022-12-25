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Международные партнеры помогут энергосектору Украины на $1,5 миллиарда - премьер-министр

В мире Материалы 25 декабря 2022 20:48 (UTC +04:00)
Международные партнеры помогут энергосектору Украины на $1,5 миллиарда - премьер-министр

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Украина имеет заявленной помощи для энергетической сферы от международных партнеров на сумму почти 1,5 млрд долл.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Фейсбуке, подводя итоги недели, передает Trend со ссылкой на Укринформ.

"Помощь энергосектору от партнеров набирает обороты. Есть заявленная поддержка на почти 1,5 млрд долларов. Ежедневно приезжает дополнительное оборудование для ремонтов поврежденной инфраструктуры. Уже прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием", - говорится в сообщении.

Шмыгаль напомнил, что государство выделит малым и средним предпринимателям 150 млн грн на инвестиционные проекты в сфере энергосбережения и энергообеспечения.

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