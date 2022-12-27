Посол Израиля вручила верительные грамоты Президенту Турции

БАКУ /Trend/ - Новый посол Израиля в Анкаре Ирит Лиллиан вручила во вторник верительные грамоты Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом говорится в публикации Администрации Президента Турции в Twitter, передает во вторник Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Турции принял сегодня в президентском комплексе верительные грамоты нового посла Израиля Ирит Лиллиан", - говорится в публикации.

Ирит Лиллиан, ранее занимавшая должность временного поверенного в делах Израиля в Анкаре, стала первым после четырехлетнего перерыва послом Государства Израиль в Турции. Ее назначение в октябре утвердило израильское правительство. Тогда же был назначен посол Турции в Тель-Авиве. Дипломатическую миссию возглавил Шакир Озкан Торунлар, который в 2010-2013 гг. занимал должность генерального консула Турции в Иерусалиме.