В Палате представителей США запретили пользоваться TikTok на рабочих устройствах

Палата представителей Конгресса США ввела для сотрудников законодательного органа запрет на использование приложения социальной сети TikTok на рабочих устройствах. Об этом сообщила во вторник газета Washington Examiner, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, соответствующее уведомление было разослано Комитетом по административным вопросам Палаты представителей. "Аппарат по вопросам кибербезопасности пришел к выводу, что мобильное приложение TikTok несет высокий риск для пользователей из-за целого ряда угроз с точки зрения безопасности", - говорилось в разосланном электронном сообщении.

Ранее положение о запрете госслужащим США использовать приложение TikTok на рабочих устройствах было включено в законопроект о финансировании деятельности правительства США в 2023 финансовом году, который был одобрен обеими палатами Конгресса.