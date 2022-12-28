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Ущерб сельскохозяйственного сектора Италии в 2022 году превысил €6 млрд

В мире Материалы 28 декабря 2022 03:31 (UTC +04:00)
Ущерб сельскохозяйственного сектора Италии в 2022 году превысил €6 млрд

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Ущерб от засухи и непогоды, причиненный в 2022 году сельскохозяйственной отрасли Италии, превышает €6 млрд. Об этом во вторник сообщила ассоциация итальянских сельскохозяйственных товаропроизводителей Coldiretti, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сельское хозяйство - это тот вид экономической деятельности, который как никакой другой ежедневно испытывает на себе последствия изменения климата: ущерб от засухи и непогоды уже превысил в этом году €6 млрд", - говорится в заявлении Coldiretti.

Эксперты напоминают, что 2022 год считается самым жарким за всю историю наблюдений: на протяжении 11 месяцев температура в Италии была на 1,06 градуса выше средней. Кроме того, количество осадков сократилось на треть.

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