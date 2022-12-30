Лидеры России и Китая обсудят региональную проблематику и двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу по видеосвязи обсудят актуальную региональную проблематику, а также двусторонние отношения, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в ходе переговоров, которые пройдут в первой половине дня по московскому времени, "очень важным будет обмен мнениями по наиболее острым региональным проблемам".

"Есть и те, которые ближе к нам, к России, а есть те, которые ближе к Китаю", - пояснил представитель Кремля.

Последний раз Путин и Си Цзиньпин виделись на саммите ШОС в Самарканде в середине сентября. Тогда в начале переговоров глава российского государства признал наличие у Пекина вопросов и озабоченностей в связи с украинским кризисом и пообещал подробно разъяснить позицию Москвы по этой теме.

Пекин неоднократно призывал Москву и Киев вернуться к переговорам по урегулированию ситуации без предварительных условий.