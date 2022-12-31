Представители ВОЗ и КНР обсудили ситуацию с ковидом

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в пятницу обсудили текущую ситуацию с ковидом с высокопоставленными сотрудниками Национальной комиссии здравоохранения и Национального управления по профилактике и контролю заболеваний КНР. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

ВОЗ вновь попросила регулярно обмениваться данными о текущей эпидемиологической ситуации, напомнила о важности проведения вакцинации, ревакцинации, мониторинга и своевременной публикации информации для формулирования точных оценок риска и эффективных ответных мер.

"ВОЗ призвала Китай усилить секвенирование вируса, клиническое ведение и оценку влияния и выразила готовность оказать поддержку в этих областях", - отмечается в заявлении.