Гитарист The Queen Брайан Мэй произведен в рыцари королем Британии Карлом III

Гитарист рок-группы The Queen Брайан Мэй произведен в рыцари королем Британии Карлом III, сообщается на сайте британского правительства, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В правление Карла III это первая церемония вручения государственных наград - помимо Мэя, в рыцарское достоинство также был возведен художник Грейсон Перри. Кроме того, актер Стивен Грэм и актриса Вирджиния МакКенна, а также капитан женской сборной Англии по футболу Лия Уильямсон стали членами ордена Британской империи различных степеней.

Всего государственных наград были удостоены 1,1 тыс человек - в большинстве своем дипломаты, политики, деятели искусств и футболисты. Из всего списка выделяются также 100-летний Питер Оффорд Дэвис, которого наградили за добровольную просветительскую работу для местной начальной школы, и 18-летний Дара МакАналти из Северной Ирландии за помощь людям с аутизмом.