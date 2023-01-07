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Япония может пригласить лидеров Южной Кореи и Австралии на саммит G7

В мире Материалы 7 января 2023 04:52 (UTC +04:00)
Япония может пригласить лидеров Южной Кореи и Австралии на саммит G7

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Правительство Японии рассматривает возможность приглашения президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе на саммит G7, который пройдет в мае в Хиросиме. Об этом со ссылкой на источники сообщила в субботу газета Yomiuri, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось также о том, что на встречу планируется пригласить премьера Индии Нарендру Моди и президента Индонезии Джоко Видодо. Участие лидеров этих стран важно для Токио в реализации "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Эту концепцию, которую иногда противопоставляют китайской инициативе "Пояса и пути", внедрил в 2016 году покойный экс-премьер Японии Синдзо Абэ, занимавший тогда пост главы правительства, а теперь активно продвигают Япония, США и их союзники.

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