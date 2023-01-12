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Apple работает над созданием своего первого ноутбука с сенсорным дисплеем

В мире Материалы 12 января 2023 03:12 (UTC +04:00)
Apple работает над созданием своего первого ноутбука с сенсорным дисплеем

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Компания Apple ведет разработку своего первого ноутбука с сенсорным экраном. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, инженеры Apple активно работают над этим проектом, что, как указывает агентство, показывает серьезное отношение компании к новому продукту. Тем не менее окончательное решение по реализации нововведения пока не принято.

В Apple долгое время отвергали идею оснащения своих ноутбуков сенсорными дисплеями, пишет Bloomberg. По его данным, основатель компании Стив Джобс считал подобное решение "ужасным с эргономической точки зрения". Кроме того, в Apple опасались, что установка на ноутбуки сенсорных экранов негативно повлияет на продажи планшетов iPad.

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