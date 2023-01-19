Минфин Японии заявил о росте товарооборота с Россией в 2022 году на 6,2%

Товарооборот Японии и России в 2022 календарном году вырос на 6,2%, до 2,56 трлн иен (около $19,96 млрд), несмотря на санкции. Это следует из опубликованных в четверг данных японского министерства финансов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Главной причиной роста товарооборота стало увеличение мировых цен на энергоносители, что компенсировало сокращение торговли по другим направлениям на фоне введенных против Москвы ограничений. Так, импорт из РФ вырос сразу на 26,2%, до 1,95 трлн иен (около $15,2 млрд). При этом более 68% от этой суммы приходится на энергоносители, импорт которых из РФ в стоимостном выражении увеличился на 40,1%.

В то же время экспорт в Россию сократился на 29,8%, до 605 млрд иен (около $4,7 млрд). Около 59% от этой суммы приходится на автомобили.