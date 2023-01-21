США и союзники согласились пересмотреть уровень потолка цен на нефть РФ в марте

Представители коалиции стран, участвующих в политике потолка цен на нефть и нефтепродукты из РФ, согласились в марте произвести пересмотр уровня потолка цен на российскую сырую нефть с учетом возможных изменений на рынке после введения в действие с февраля предельных цен на нефтепродукты. Об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении Минфина США по итогам виртуальной встречи первого заместителя министра финансов Адевале Адейемо с коллегами из стран коалиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Коллективно заместители министров стран коалиции, установившей политику потолка цен, признали, что потолок цен на российскую сырую нефть к настоящему моменту выполняет двойную цель коалиции <...>, которая заключается в том, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и стабилизировать глобальные энергетические поставки", - говорится в тексте.

"При условии, что потолок цен продолжит выполнять двойную цель коалиции, заместители министров согласились произвести пересмотр уровня потолка цен на сырую нефть в марте", - говорится в тексте. Как отметили в американском ведомстве, это "позволит коалиции учесть развитие событий на мировом рынке после того, как будут введены в действие предельные цены на переработанные продукты". Кроме того, будут учтены "результаты технического обзора потолка цен на сырую нефть со стороны ЕС".

"Встреча подчеркнула единство участников коалиции, установившей потолок цен, в отношении того, чтобы привлекать Россию к ответственности за счет этой исторической политики", - утверждает Минфин США.