В Китае началась неделя выходных, которая приурочена к Новому году

В Китае началась неделя выходных, которая приурочена к Чуньцзе — Празднику Весны, традиционному китайскому Новому году, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

На этой неделе в стране не будут работать госучреждения, банки и компании. При исполнении остаются пожарные, полицейские и другие экстренные службы.

После карантинных ограничений, которые продолжались более трех лет, китайские власти сняли многие запреты — работают многие рестораны, торговые центры и магазины.

Согласно опросу, многие жители Пекина планировали встречать праздник дома, в семейном кругу. По традиции китайцы к празднику тщательно убирали жилье, лепили пельмени с разнообразной начинкой — мясной, овощной и из морепродуктов.

Новый год по лунному календарю наступил в Китае в ночь с 21 на 22 января. Он продлится до 10 февраля 2024 года. Покровитель года — водяной кролик, основные цвета которого черный и синий. Для КНР Чуньцзе является одним из самых главных праздников, отмечаемых по лунному календарю.

Ранее сообщалось, что большинство россиян планируют выбросить новогодние ели в мусор.