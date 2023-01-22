Во Всемирном банке прогнозируют замедление роста мировой экономики в 2023-2024 годах

Медленные темпы роста мировой экономики будут наблюдаться в течение 2023-2024 годов. Такое мнение выразил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс в воскресенье в интервью британскому телеканалу Sky News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Речь идет о продолжительном замедлении. Это не совсем цикл, к которому мы привыкли в прошлом. Это связано с сохранением [высокого уровня] инфляции, нехваткой новых инвестиций. Сложно рассчитывать, что в ближайшие два года произойдет сильное восстановление [мировой экономики]", - сказал он. В этом контексте Малпасс подчеркнул важность выстраивания грамотной экономической политики для государств, которые вынуждены сокращать свои расходы и правильно расставлять приоритеты.