В Великобритании раскрыли механизм развития апатии при длительном приеме антидепрессантов

Европейские нейрофизиологи выяснили, что длительный прием антидепрессантов ведет к развитию апатии в результате появления нарушений в работе цепочек нервных клеток, связанных с подкрепляющим обучением. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба британского Кембриджского университета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Развитие апатии является распространенным побочным эффектов от приема антидепрессантов, блокирующих обратный захват серотонина. Проведенные нами опыты показывают, что это связано с тем, что употребление этих лекарств ослабляет чувство удовлетворения при исполнении разных действий. Оно является важной частью подкрепляющего обучения", - заявила профессор Кембриджского университета (Великобритания) Барбара Саакян, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

По текущей статистике ВОЗ, свыше 300 млн жителей Земли сейчас страдают от депрессии. Каждый год она уносит жизни примерно 800 тыс. человек, чему особенно подвержены подростки, а также юноши и девушки в возрасте от 15 до 29 лет. Для борьбы с хронически подавленным настроением фармацевты разработали за последние несколько десятилетий большое число лекарств-антидепрессантов.

Как правило, эти молекулы способны проникать в ткани мозга и менять круговорот серотонина и других важнейших сигнальных молекул мозга таким образом, что у пациента улучшается настроение. Многие антидепрессанты обладают сильными физиологическими и психическими побочными эффектами, одним из которых является развитие апатического синдрома - притупление эмоций при длительном приеме этих лекарств.