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Всемирный банк выделит $1,78 млрд на оказание помощи Турции

В мире Материалы 10 февраля 2023 01:13 (UTC +04:00)
Всемирный банк выделит $1,78 млрд на оказание помощи Турции

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Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить Турции $1,78 млрд на оказание помощи и восстановление после разрушительных землетрясений. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Всемирный банк объявил сегодня о выделении $1,78 млрд для оказания помощи и восстановления после разрушительных землетрясений и афтершоков в Турции, которые привели к массовой гибели людей, увечьям и весьма значительным разрушениям в юго-восточной части Турции и вокруг нее. Всемирный банк также приступил к проведению ускоренной оценки ущерба с целью определить масштабы бедствия и установить приоритетные области для оказания поддержки в восстановлении, опираясь на свой международный богатый опыт регулирования рисков стихийных бедствий", - отмечается в заявлении.

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