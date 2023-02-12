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В ВОЗ заявили об очень высоком риске распространения холеры в мире

В мире Материалы 12 февраля 2023 05:38 (UTC +04:00)
В ВОЗ заявили об очень высоком риске распространения холеры в мире

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценила как «очень высокий» риск распространения в мире холеры, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

Такой прогноз сделали в ВОЗ из-за увеличения числа вспышек, нехватки вакцин и других ресурсов. По данным на 1 февраля, по меньшей мере из 18 стран поступили сообщения о случаях холеры.

Особую обеспокоенность у организации вызывает высокая смертность. В частности, в 2021 году средний показатель летальности составил в мире 1,9%, а в Африке — 2,9%.

Холера — опасная инфекционная болезнь. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженной пищей или водой.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о рисках распространения в России лихорадки Эбола, холеры и оспы обезьян.

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