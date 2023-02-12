В Канаде заявили, что сбитый неопознанный объект мог угрожать гражданской авиации

Министр национальной обороны Канады Анита Ананд заявила на брифинге, что неопознанный объект, сбитый в воздушном пространстве страны, представлял потенциальную угрозу судам гражданской авиации, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

Она подчеркнула, что объект незаконно вторгся на территорию страны.

«Объект летел на высоте примерно 14 тысяч футов (4,2 км), <�…> и представлял реальную угрозу безопасности гражданских полетов», — сказала она.

Ананд добавила, что объект был сбит примерно в 160 км от границы Канады и США в центральной части региона Юкон.

Ранее в этот же день представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщили, что отслеживают неопознанный воздушный объект в небе над Канадой.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что военные самолеты сбили неопознанный объект.