Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы

Власти Судана завершили пересмотр соглашения о размещении российской военно-морской базы на территории страны, сообщило в субботу агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На этой неделе страну посетил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Они (Россия) развеяли все наши опасения. Военные дали согласие на сделку", - приводит агентство слова одного из суданских чиновников.

По сведениям агентства, теперь соглашение будет ожидать ратификации, для этого необходима реализация подписанного в декабре рамочного соглашения между военным руководством страны и рядом партий и объединений гражданского общества. По его условиям, в ближайшее время должен быть избран премьер-министр из представителей гражданских организаций, подписавших документ. С момента избрания главы правительства вводится двухлетний переходный период, который должен завершиться всеобщими выборами. Указывается, что президент Судана также будет избран из гражданских лиц. Он же (президент) станет главнокомандующим вооруженных сил страны.