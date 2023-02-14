В США заявили о пользе для сирийцев от открытия в республике двух пунктов доставки помощи

Открытие дополнительно двух пунктов доставки помощи на границе Сирии и Турции станет хорошим событием для местных жителей. Об этом сообщил в понедельник в ходе брифинга руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я определенно надеюсь, что Асад серьезно настроен на этот счет", - заявил он, комментируя данные о том, что президент Сирии Башар Асад согласился на этот шаг. "Если режим настроен серьезно, а его намерения будут реализованы на практике, это будет хорошо для сирийского народа", - отметил представитель Госдепартамента.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее подтвердил согласие президента Сирии на открытие еще двух пунктов доставки помощи из Турции на северо-запад арабской республики. Речь идет о пунктах "Баб-эль-Салам" и "Эль-Райи", которые будут работать три месяца.

9 февраля возобновил работу пункт пропуска "Баб-эль-Хава", через который гуманитарная помощь доставляется на северо-запад Сирии из Турции. Это единственный пункт пропуска, действующий в рамках одобренного Советом Безопасности ООН механизма трансграничной помощи. Он был закрыт после землетрясения из-за повреждения дороги, его пропускная способность снижена.