В штате Мичиган поезд сошел с рельсов

Товарный поезд, в некоторых вагонах которого перевозились опасные вещества, сошел с рельсов в округе Ван-Бьюрен штата Мичиган. Об этом сообщает местное отделение телеканала Fox News со ссылкой на полицейский департамент, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, ситуация не представляет опасности для населения, вагоны с опасными веществами не были повреждены, в районе аварии также "не обнаружено никаких признаков" упомянутых химических соединений.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Причины происшествия на данный момент неизвестны.