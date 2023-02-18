SpaceX вывела на орбиту шестую с начала года группу интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу вывела на орбиту очередную партию из 51 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Вывод 51 спутника Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в 11:12 по времени Тихоокеанского побережья США (в 22:12 по московскому времени). Через 15,5 минут после старта ракеты все спутники отделились от ее второй ступени и вышли на штатную орбиту.

Он стал 74-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и шестым с начала года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже почти четыре тыс. спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Около 3,7 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.