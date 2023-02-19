Япония и США могут провести учения ВВС из-за ракетного пуска КНДР

Власти Японии и США изучают возможность проведения совместных учений с участием боевых самолетов из-за осуществленного 18 февраля запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом в воскресенье со ссылкой на источники сообщил телеканал Fuji TV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, учения могут состояться уже в воскресенье. Ожидается, что в них будут задействованы истребители воздушных Сил самообороны Японии и бомбардировщики ВВС США.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило ранее в воскресенье, что военные КНДР 18 февраля запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Она пролетела 989 км, достигнув высоты 5 768,5 км, и успешно поразила условную цель в Японском море. Время ее полета составило 4 015 секунд. Кроме того, ЦТАК отметило, что запуск не был предварительно запланирован.

По данным властей Японии, МБР в субботу упала в японской исключительной экономической зоне, в 200 км к западу от северного острова Хоккайдо. К настоящему времени сведений о каком-либо ущербе в связи с произошедшим не поступало. Японские власти также считают, что возможная дальность полета ракеты превышала 14 тыс. км, в связи с чем она была способна достичь континентальной территории США.

КНДР в прошлом году запустила рекордное количество ракет - более 70. Нынешний запуск стал вторым в 2023 году, предыдущий состоялся в ночь на 1 января.