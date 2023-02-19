Швейцария заявила, что обсуждает с НАТО планы проведения совместных учений

Швейцария, имеющая нейтральный статус, обсуждает с партнерами в НАТО и Евросоюзе планы проведения в 2023 году совместных учений в сфере коллективной обороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как заявила в опубликованном в воскресенье интервью газете Le Temps министр обороны, защиты населения и спорта страны Виола Амхерд, в марте на ее встрече с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом речь будет идти о продвижении сотрудничества.

"Мы обсуждаем это с партнерами в НАТО и ЕС", - сказала она, отвечая на вопрос о том, предусмотрено ли проведение в 2023 году учений в сфере коллективной обороны.

"Ясно, что мы должны соблюдать право нейтралитета. Однако возможно увеличение спектра учений. Это должно произойти в долгосрочной перспективе", - отметила Амхерд. "Я буду обсуждать это в марте с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Мы обсудим также другие возможности сотрудничества, с намерением продвинуться вперед", - подчеркнула министр.

Амхерд заявила, что обсуждала "возможности сотрудничества" в проведении учений в сфере обороны во время январского заседания Всемирного экономического форума в Давосе. "НАТО открыта к этой возможности, но также и другие. НАТО ничего у нас не просит. Швейцарии самой решать, что она может и хочет сделать", - пояснила глава швейцарского военного ведомства. Отвечая на вопрос о том, как Берн мог бы усилить свое участие в коллективной европейской безопасности, министр сказала: "Наиболее важным является выполнение Швейцарией своего внутреннего задания. Это означает увеличение инвестиций в армию".