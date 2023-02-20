Эксперты МАГАТЭ выяснили, что Иран смог обогатить уран до 84%

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пришли к выводу, что Ирану удалось добиться обогащения урана до 84%. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, инспекторы МАГАТЭ по итогам проверки на прошлой неделе выяснили, что Иран получил уран, обогащенный до 84%. Это наиболее высокий уровень обогащения топлива, зафиксированный в стране, подчеркивает агентство.

Bloomberg отмечает, что для создания ядерного оружия необходимо добиться обогащения урана до 90%. Как пишет агентство, экспертам МАГАТЭ еще предстоит определить, добивался ли Иран обогащения урана до рекордного уровня, или это произошло "непреднамеренно вследствие накопления" топлива в трубах, соединяющих центрифуги.