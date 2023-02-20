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КНДР провела учения с использованием реактивной системы залпового огня

В мире Материалы 20 февраля 2023 05:18 (UTC +04:00)
КНДР провела учения с использованием реактивной системы залпового огня

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Северная Корея заявила, что ее военные провели огневые учения с использованием реактивных систем залпового огня утром в понедельник, сообщает южнокорейское информагентство "Ренхап" со ссылкой на северокорейское ЦТАК, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Артиллерийское подразделение Корейской народной армии (КНА) произвело два выстрела из 600-мм ракетной системы залпового огня в сторону Японского моря, говорится в сообщении.

Северная Корея описала "сверхбольшую" ракетную установку как средство "тактической ядерной атаки".

В Пхеньяне подчеркнули, что огневые учения укрепили готовность Корейской народной армии ответить военно-воздушным силам Южной Кореи и США.

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