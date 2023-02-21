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Замглавы МИД РФ и Тойво Клаар обсудили развертывание миссии ЕС в Армении

В мире Материалы 21 февраля 2023 20:52 (UTC +04:00)
Замглавы МИД РФ и Тойво Клаар обсудили развертывание миссии ЕС в Армении

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БАКУ /Trend/ - Решение Брюсселя о развертывании в Армении миссии ЕС имеет отчетливую геополитическую подоплеку.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД РФ, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин в ходе телефонного разговора со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

«При обсуждении темы нормализации армяно-азербайджанских отношений М.Ю.Галузиным было отмечено, что решение Брюсселя о развертывании в Армении так называемой гражданской миссии ЕС имеет отчетливую геополитическую подоплеку, не способствующую реальной стабилизации на Южном Кавказе. Подчеркнуто отсутствие консенсуса по данной инициативе между Баку и Ереваном», - говорится в сообщении.

Отметим, что гражданский персонал миссии ЕС будет состоять из 100 человек, включая около 50 гражданских наблюдателей.

Управляющий директор внешнеполитической службы ЕС по гражданскому планированию и поведению Стефано Томат будет выполнять функции гражданского командующего операцией, а Маркус Риттер будет руководить миссией.

Первоначальный мандат миссии охватывает два года.

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