Премьер Польши обсудил с лидером США дальнейшие шаги по строительству первой польской АЭС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудил с президентом США Джо Байденом дальнейшие шаги по строительству первой польской атомной электростанции с американским участием. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

По его словам, "встреча касалась энергетической и экономической безопасности, в частности, строительства первой польской АЭС вместе с американскими друзьями". "Тут мы будем предпринимать дальнейшие шаги, если говорить о <...> реализации этого проекта", - отметил Мюллер.

В ноябре правительство Польши утвердило постановление о строительстве в республике первой атомной электростанции, которым займется американская компания Westinghouse. Планируется запуск трех реакторов на побережье Балтийского моря. Строительство будет стоить порядка $20 млрд.

Как сообщалось ранее, власти Польши намерены в течение 20 лет построить шесть атомных энергоблоков. С 2033 года планируется начать запуск энергоблоков мощностью 1-1,6 ГВт каждые два-три года, чтобы генерировать от 6 до 9 ГВт с нулевым уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу.