Южная Корея отменит тест на коронавирус после прибытия для путешественников из Китая

Власти Республики Корея решили отменить с 1 марта требование о прохождении тестирования на коронавирус после прибытия в страну для путешественников из Китая. Об этом в среду заявил высокопоставленный сотрудник центрального штаба по противодействию чрезвычайным происшествиям и мерам безопасности Республики Корея Ким Сон Хо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 1 марта снимается требование о прохождении ПЦР-тестирования после приезда для прибывающих из Китая, мы планируем снова открыть въезд в страну через другие аэропорты, помимо аэропорта в Инчхоне", - сказал Ким Сон Хо. Его слова привел телеканал MBC.

В то же время срок действия положения о прохождении тестирования до посадки в самолет продлили до 10 марта. Однако его могут вскоре отменить из-за положительной динамики эпидемической ситуации в Китае, добавил Ким Сон Хо.

Власти Республики Корея в начале января стали требовать от путешественников из Китая предоставлять результаты тестирования на коронавирус до и после прибытия. Когда эту меру объявили, она была рассчитана до конца февраля. 11 февраля южнокорейское правительство возобновило выдачу краткосрочных виз китайским гражданам.