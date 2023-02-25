Блинкен планирует провести встречи с президентами Казахстана и Узбекистана

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует провести двусторонние встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщил в пятницу на телефонном брифинге для журналистов помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что глава американского внешнеполитического ведомства примет участие в министерской встрече в формате, который представляет собой многосторонний механизм взаимодействия между пятью странами Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) и США. "Госсекретарь также проведет личные встречи с каждым из пяти министров", - отметил представитель Госдепа.

"Кроме того, он встретится с президентами Казахстана и Узбекистана", - подчеркнул помощник госсекретаря. Ранее сообщалось, что Блинкен нанесет визиты в Казахстан, Узбекистан и Индию с 28 февраля по 3 марта.