Министры обороны Греции и Франции обсудили увеличение числа совместных военных учений

Греция и Франция увеличивают число военных учений, совместных тренировок и других видов сотрудничества. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню после переговоров в Афинах с греческим коллегой Никосом Панайотопулосом, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Как сообщила пресс-служба военного ведомства, министры провели переговоры, связанные с дальнейшим укреплением двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, включая увеличение числа проводимых учений, производство вооружений и боеприпасов. "Кроме того, обсуждались вопросы регионального сотрудничества на Балканах, вызовы безопасности и стабильности в регионе Восточного Средиземноморья, а также события на Украине", - говорится в сообщении.

"Сегодняшняя двусторонняя встреча позволила нам оценить различные вопросы нашего сотрудничества в оперативных вопросах, учениях и совместных тренировках, - сказал Лекорню. - Премьер-министр [Греции Кириакос] Мицотакис и президент [Франции Эмманюэль] Макрон дали нам указания <...> увеличить численность, количество и качество учений, которые будут проводиться в этом районе Средиземноморья в ближайшие недели и месяцы".

Панайотопулос выразил удовлетворение греческой стороны продолжающимся присутствием французских военно-морских сил в Восточном Средиземноморье. "Ваш сегодняшний визит подтверждает крепкую и историческую дружбу наших стран и народов, а также наши стратегические отношения как на двусторонней основе, так и на уровне Европейского союза и НАТО, - сказал министр. - Мы разделяем одни и те же фундаментальные принципы и ценности, а также общее видение мира, безопасности, стабильности и процветания как в Европе, так и в Восточном Средиземноморье. Подписание Двустороннего соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в сфере обороны и безопасности в сентябре 2021 года стало новой вехой в наших двусторонних отношениях, а также в сотрудничестве между вооруженными силами Греции и Франции. Ощутимым доказательством этих отношений является приобретение трех современных [французских] фрегатов Belharra, процесс которого уже запущен, а также 24 самолетов Rafale, 12 из которых уже эксплуатируются на авиабазе Танагра [близ Афин]".